Esenyurt'ta vatandaşlar depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş ve çevre illere Türkiye'nin dört bir yanından yardım götürülürken Esenyurt Belediyesi de vatandaşlara erzak yardımı çağrısında bulundu. Kışlık bot ve mont, uyku tulumu, battaniye, çocuk bezi, hijyenik ped, el feneri ve pil, çadır, yastık, çorap, iç çamaşırı ve hijyen malzemelerinin bulunduğu ihtiyaç listesi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Çağrının ardından vatandaşlar toplama işlemlerinin yapıldığı otopark, hizmet binası ve kültür merkezlerine akın etti. En fazla getirilen eşyaların su, battaniye, çocuk bezi, hijyenik ped ve ıslak mendil olduğu öğrenildi.

Deprem bölgesine eşya getiren vatandaşlardan Umut Demir, "Ayakkabı, mont, hırka, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri getirdik” dedi.

Depremzedelere yardım erzağı getiren Adar Göze isimli vatandaş ise. "Biz de bebek bezi, kıyafet, ayakkabı, eldiven, atkı, yorgan getirdik. Şu anda burada yoğunluk var” diye konuştu.

Mert Yıldırım

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