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Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 4 katlı binadan düştü

Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 4 katlı binadan düştü
Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 4 katlı binadan düştü

İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı binanın en üst katından düşen yabancı uyruklu kadın yaralandı. Metrelerce yüksekten yere çakılan kadının nasıl düştüğü ise bilinmiyor.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, 25-30 yaşlarında yabancı uyruklu kadın 4 katlı binanın en üst katından henüz bilinmeyen bir şekilde aşağıya düştü. İsmi öğrenilemeyen kadının yardım seslerini komşuları duydu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yabancı uyruklu kadına ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının yakın zamanda düğünün olacağı çevredeki vatandaşlardan öğrenilirken ağır yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Kadının düşme sebebi ise yapılacak incelemenin ardından öğrenilecek.

Murat Delice

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