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Esenyurt'ta yanan otomobili trafikteki sürücüler söndürdü

Esenyurt'ta yanan otomobili trafikteki sürücüler söndürdü
Esenyurt'ta yanan otomobili trafikteki sürücüler söndürdü

Esenyurt’ta bir tünelde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, araç sürücüsü ve çevredeki diğer sürücüler tarafından söndürüldü.

Esenyurt’ta yanan otomobili trafikteki sürücüler söndürdü - Tıkla İzle

Yangın, saat 20.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir tünel içerisindeki araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 HJ 2278 plakalı bir otomobilin kaput kısmında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını sağa çekerek durdurup yangına müdahale etmek istedi. Trafikteki diğer sürücülerin de yardımıyla otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangın nedeniyle bölgedeki trafikte yoğunluk oluştu.

Ensar Kıranlıoğlu - Erdal Can İçelli

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