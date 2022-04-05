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Esenyurt'ta yaşanan cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Esenyurt'ta yaşanan cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Esenyurt'ta yaşanan cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Esenyurt’ta önce eski kız arkadaşına, daha sonra ise silahla kendine ateş edip hayatına son veren şahsın son görüntüleri ortaya çıktı. Alpaslan Çay’ın sokak içine zorla sürüklediği Kader Gökçe’yi öldürüp ardından kendi hayatına son verdiği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt’ta yaşanan cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Kader Gökçe metrobüs üst geçidinden indikten sonra kendisini bekleyen Alpaslan Çay tarafından zorla bir ara sokağa çekilmiş ve silahla boynundan vurmuştu. Yaşanan olayın ardından intihara teşebbüs eden şahıs, Gökçe ile birlikte hastaneye kaldırılmış ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Yaşanan o korkunç olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Çay'ın, eski kız arkadaşını silahla vurduğu ardından ise intihara teşebbüs ettiği o anlar anbean güvenlik kamerası yansıdı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat

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