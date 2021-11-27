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Esenyurt'ta yaşlı kadın tankerin altında kalarak can verdi

Esenyurt'ta yaşlı kadın tankerin altında kalarak can verdi
Esenyurt'ta yaşlı kadın tankerin altında kalarak can verdi

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın yoldan gelen tankerin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 17.45'de Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi ile Doğan Araslı Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Saniye T. (60), yolda seyir halinde olan tankerin altında kalarak feci şekilde can verdi. Olayı gören civardaki vatandaşlar hemen polis ve ambulans ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri kadını kontrol etti. Ekiplerin yaptığı incelemede Saniye T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışmaların ardından yaşlı kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ekiplerin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.

Veysel Ensar Gökçegözog

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