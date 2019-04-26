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Esenyurt'ta yolda çatlak oluştu

Esenyurt'ta yolda çatlak oluştu
Esenyurt'ta yolda çatlak oluştu

Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan bir inşaat dolayısıyla bir sokak ve caddede yolda çatlaklar oluştu.

Esenyurt’ta yolda çatlak oluştu - Tıkla İzle

Ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokak ve caddeyi trafiğe kapatarak, iş yerleri ve binaları boşalttı. Mühendislerin inceleme yapması bekleniyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ 

İstanbul Valiliği, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'ndeki caddede ve bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklarla ilgili açıklama yaptı. 

İstanbul Valiliğinden Esenyurt Güzelyurt Mahallesindeki Orhangazi Caddesi'nde ve bir binada oluşan çatlaklarla ilgili yapılan açıklamada, “Esenyurt ilçemiz, Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesinde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup binada tedbir amacıyla tahliye edilmektedir. Olay Mahallinde AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır” denildi.  

 

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