Esenyurt'taki çatlakların olduğu bina ve sokaklar, üniversitede ders konusu oldu

Geçtiğimiz Cuma günü Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Ertuğrul Gazi Caddesi'nde bulunan çatlaklar nedeniyle vatandaşlar evlerinden tahliye edilmişti. Birkaç gün sonra vatandaşlar tekrar evlerine dönerken sokaklara ve bazı binaların arasına ise “çatlak ölçer” cihazları yerleştirildi. Cihazların yerleştirildiği cadde, araç trafiğine kapatıldı. Cadde üzerindeki esnafların birçoğunun ise kepenkleri kapalı bulunuyor. Esnaf ve çevredeki vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarını tamamlayıp raporların açıklanmasını bekliyor. Bazı binaların içerisindeki çatlaklar ve ayrılmalar ise kameralara yansıdı.

“Saat gibi bakıyoruz”

Trafiğe kapatılan caddede esnaflık yapan İbrahim Alçay, çatlak ölçer cihazlarını kendilerinin de kontrol ettiğini ifade ederek, “Çalışmalar devamlı sürüyor. 1 haftadır kapalı cadde. İşimiz gücümüzde durdu ne yapacağız bilemiyorum. Oynama yok şu anda cihazlara saat gibi bakıyoruz. 1-2 milim falan var herhalde. Haberimiz yok ne zaman açılacağı ile ilgili” dedi.

Üniversiteli öğrenciler, hocaları eşliğinde çatlakları yerinde inceledi

İstanbul Üniversite'ne bağlı Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği öğrencileri ise Genel Jeoloji dersi kapsamında hocaları Dr. Tülay Köksoy ile birlikte alana gelerek incelemelerde bulundu. Öğrenciler dersini gördükleri konuyu, yerinde inceleme imkanı buldu.

Üniversite öğrencilerinden Resul Gümüş, ders kapsamında incelemeye geldiklerini ifade ederek, “ Kayma olayını inceliyoruz burada. Canlı laboratuvar oldu. Faydalı oldu bizim için” diye konuştu.

Kaymanın olduğunu haberlerden de gördüğünü ifade eden üniversiteli Hüseyin Coşkun, “ Bu konu zaten bizim işlediğimiz bir konu olduğu için burayı gerçek bir şekilde görmek bizim için faydalı oldu. Laboratuvar da gördüğümüz bir dersi burada gerçek bir şekilde görmek bizim için daha faydalı oluyor” şeklinde konuştu.

Murat Delice