İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü

Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü
Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen şahıs 5. kattaki evinin balkonundan aşağıya kendini sarkıttı. Eşinin son anda yakaladığı S.K., bir süre sonra dayanamayarak aşağı düştü. Şahsın 5. kattan düştüğü anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi 736. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen S.K. (55) 5. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya kendini sarkıttı. Eşinin son anda yakaladığı ve ikna çabaları sonucunda balkonda tutunmaya çalışan S.K., bir süre sonra dayanamayarak aşağı düştü. Düşme anı saniye saniye çevredekiler tarafından kaydedilirken, yaşanan panik görüntülere yansıdı. Olayın ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan S.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali Göç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.