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Eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı
Eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı

Niğde’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Sibel Çetinel gözyaşları arasında torağa verildi.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 5 çocuk annesi Sibel Çetinel için ikindi namazı müteakip Fatih Sultan Mehmet Caminde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, Sibel Çetinel'in akrabaları, çocukları ve vatandaşlar katıldı. 11 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızının da katıldığı Cenaze Namazını kıldıran Niğde İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, “Peygamber Efendimizin emanet bıraktığı emanetine sahip çıkamamanın ıstırabını yaşıyoruz. Bu toplumsal sorun üzerinde herkesin kaygıyla düşünmesi gerekiyor” dedi. 

Kılınan cenaze namazının ardından Sibel Çetinel Niğde Derbent Mezarlığına defnedildi.  

Yasin Esen

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