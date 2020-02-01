Eşi tarafından otomobilden atıldığı iddia edilen kadın ölüm kalım mücadelesi veriyor

Olay, gece yarısı Bursa-İzmir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi F.Ö. ile tartışan 24 yaşındaki F.Ö., otomobile binip Karacabey'e doğru yola çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası, eşi tarafından otomobilden atıldığı iddia edilen F.Ö., ağır yaralı olarak Uludağ Ünirvesitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan bir çocuk annesi genç kadın, hayat mücadelesi veriyor.

Ailesinin tedirgin bekleyişi hastane bahçesinden devam ederken, baba B.O., “Şu an hastanenin önünde bekliyoruz. Kocası tarafından otomobilden atılmış. 5 yıllık evliler. Daha önce hiç maddi veya başka bir sıkıntısı yoktu. 2 saat içerisinde ne olduysa oldu. İzmir yolunda ilerlerken, kızımı otomobilden aşağı atmış. Sağlık durumu hiç iyi değil. Her gün televizyonlarda görüyoruz. Ama hiçbir şeyin yapıldığını görmedim. Adamlar dışarıda. Daha diyecek hiçbir şeyim yok. Ben de bir silah alıp onları vurup cezaevine mi gireyim?” diye dert yandı.