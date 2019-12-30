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Eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi

Eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi
Eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi

Beylikdüzü’nde dün eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi. Şahsın cenazesinin defnedilmek üzere Samsun’a götürüleceği öğrenildi.

Olay, dün Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. Eşi B.K. (45) tarafından uyurken silahla vurularak öldürülen Ferhat Kırış'ın (41) cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Esenyurt Haramidere Cemevi'ne getirildi. Cenaze törenine Ferhat Kırış'ın çocukları, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. Kırış'ın oğlu ve kızının cenaze töreni sırasında güçlükle ayakta durduğu görüldü. Okunan duaların ardından Ferhat Kırış'ın cenazesinin defnedilmek üzere Samsun'a götürüleceği öğrenildi.

Erdal Can İçelli - Murat Delice

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