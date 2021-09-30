Eşi ve iki çocuğunu boğarak öldürmüş

Denizciler Mahallesi'ndeki evinde karısı ile 2 çocuğu ölü bulunan şüpheli Turgay Mert Osmaniye'de gözaltına alınarak İskenderun'a getirilmesi sonrasında suçunu itiraf ettiği iddia edildi. Uzman çavuş olarak görev yapan Turgay Mert'in mesleki anlamda yaşadığı sorunlar nedeniyle geçtiğimiz aylarda görevden el çektirilerek silahına el konuldu.

Bir süredir bunalımda olan Turgay Mert'in intihar etmeyi düşündüğü ancak kendisi ölürse eşi ve çocuklarına ne olacağı endişesi ile cinayeti işlemeye karar verdiği öğrenildi. Zanlı, 28 Eylül Salı günü evde yalnızken önce eşi Aynur Mert (41), sonra okuldan dönen kızı Aleyna (16) ve en son yine okuldan dönen oğlu Ahmet Ali'yi boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Kızı ve oğlunun cenazelerinin üzerini Türk bayrağı ile eşinin üzerini ise kendi kıyafeti ile örten Turgay Mert daha sonra evden ayrılarak Osmaniye'ye gitti. Burada intihar etmeye çalıştığını ancak yapamadığını ifadesinde belirten Mert'in komşusunu arayarak, “Anahtar posta kutusunda eve gir bak aileme büyük bir kötülük yaptım” dediği ortaya çıktı.

Komşuları tarafından sessiz, kendi halinde, mutlu olarak tanınan aileden geriye büyük bir acı kaldı. Zanlı Turgay Mert İskenderun emniyetinde yapılan işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

Ahmet Seher



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