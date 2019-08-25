Eşi ve kızını öldüren şahıs: 'Eşimi kazayla vurdum, çok pişmanım'

Olay, dün saat saat 17.30 sıralarında İshaklı Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. (65), 10 yıldır rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşam süren eşi Meryem B.'yi (60) Bafra Devlet Hastanesine götürüp muayene ettirdi. Eve döndüklerinde bir süredir eşi ile kızının arasında yaşanan geçimsizlik evde tartışma yaşanmasına neden oldu. 8 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra anne ve babasıyla birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Emine B. (35), hastaneden dönen anne ve babasıyla tencere yüzünden tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmada Hasan B., kızına tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Emine B. ve annesi Meryem B. hayatını kaybetti. Olay sonrası polisi arayan Hasan B.'nin 2 kişiyi öldürdüğünü, gelip teslim olacağını söylemesi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Polis anne ve kızının cansız bedenleriyle karşılaşırken, Hasan B. ise Asayiş Büro Amirliğine giderek teslim oldu.

Hasan B., ifadesinde eşiyle hiçbir probleminin olmadığını, onu kazara vurduğunu, çok pişman olduğunu söyledi. Evde tencere yüzünden tartışma yaşandığını anlatan Hasan B.'nin "Eşimi hastaneye götürdüm. Döndüğümüzde kızımın 'Benim yıkadığım tencerede yemek yapmayın demedim mi size‘ diye bağırması üzere mutfakta tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kızım eline bıçak aldı. Ben de üzerimde bulunan tabancayla ateş ettim” dediği öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından katil zanlısı Bafra Adliyesine sevk edildi. Anne-kızın cenazesi ise TOKİ Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Ahmet Şükrü Uluçay

