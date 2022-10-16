Eşi ve kızlarından şehit polise son bakış

Bursa'da şiddet gören kadını kurtarmak için tırmandığı balkondan düşerek şehit olan polis memuru Sami Altıntaş'ın (47) cenazesi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen tören sonrasında memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi'ne getirildi. Burada şehit için düzenlenen cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, milletvekilleri, şehidin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Eşinin de polis olduğu öğrenilen 2 çocuk babası Altıntaş, Göktepe Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında mahalle mezarlığında toprağa verildi. Eşi ve kızlarının ise şehidin tabutu başında dua ederken son bakışları yürekleri burktu.

Orkun Kaya



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