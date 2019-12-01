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Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tekrar tutuklandı

Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tekrar tutuklandı
Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tekrar tutuklandı

Gaziantep'te, eşini sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven, ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan koca tekrar tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde sokak ortasında karısı B.Ç.'ye şiddet uygularken görüntülenen ve büyük tepki alan E.Ç., gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ç hakkında yakalama kararı çıkardı. Yakalanan E.Ç., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşinin şikayetçi olduğu E.Ç. savunmasında pişman olduğunu söylemiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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