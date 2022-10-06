Eşine yardıma gitti usta oldu

Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Zeynep Akman (39) boş zamanlarında eşine yardım için gittiği fırında ekmek yapmayı öğrenip usta olarak çalışmaya başladı. İki çocuk annesi Akman, 15 yıldır ‘Aile Pide Fırını” adını verdikleri işletmede çalışarak hem eşine yardımcı oluyor hem de aile ekonomisine katkı sunuyor.

Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen

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