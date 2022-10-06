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Eşine yardıma gitti usta oldu

Eşine yardıma gitti usta oldu
Eşine yardıma gitti usta oldu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Zeynep Akman, 15 yıldır eşinin işlettiği ekmek fırınında usta olarak çalışıp aile ekonomisine katkı sağlıyor. Haftanın 6 günü fırında çalışarak eşine destek olan Zeynep usta, bir gününü ise ev işlerine ayırıyor.

Eşine yardıma gitti usta oldu - Tıkla İzle

Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Zeynep Akman (39) boş zamanlarında eşine yardım için gittiği fırında ekmek yapmayı öğrenip usta olarak çalışmaya başladı. İki çocuk annesi Akman, 15 yıldır ‘Aile Pide Fırını” adını verdikleri işletmede çalışarak hem eşine yardımcı oluyor hem de aile ekonomisine katkı sunuyor.

Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen

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