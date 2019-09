Eşini 15 yerinden bıçakladı ilk duruşmada tahliye oldu

Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından göğsü, boynu gibi hayati bölgeleri tarafından 15 kere bıçaklanan Öznur Sazlar, İHA mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Savcılıktan çıkarılan koruma kararının yenilenmesi için talepte bulunduğunu söyleyen Sazlar, talebe geç cevap verildiği için çocuğunu eşi ile görüştürmek zorunda kaldığını anlattı. O gün evde eşine saldıran H.S., 15 bıçak darbesiyle Öznur Sazları yaraladı. Can havliyle kendini dışarı atıp yardım istediğini söyleyen kadın, olay anını anlattı.

‘Ne olur yapma' diye yalvarmaya başladım”

Bıçaklamaması için yalvardığını ifade eden Öznur Sazlar, kendini son anda dışarı attığını belirtti. Sazlar, “Akşam iş çıkışı oğlumu görmeye geldi. Uzaklaştırmamız olduğu halde savcılık 2. uzaklaştırma talebinden sonra onay gelmediği için mecbur kaldım görüştürmek için. Oğlumu görmeye geldi. İzin verdim. Daha sonra oğlum çok huysuzlandı. Teyzesinin kafesinde oturmalarını söyledim. Israrla eve çıkmak istediğini söyleyince mecbur eve gönderdik. Akşam iş çıkışı teyzesine bırakmasını söyledim. İşten çıkışta almaya gittim.

Oturuyorlardı. Ama eşim çok telaşlıydı. Çocuğum çok huysuzlandığı için eve çıkarmak zorunda kaldık. Evde sakinleştiremedik. Babası ile birkaç saat bir arada kalması yüzünden yine psikolojisi bozuldu. Sonra uyuttum. Mutfağa gittim. İşten geldiğim için bir şeyler atıştırdım. O zaman 'siz burada kalın ben ablamda kalayım' dedim. Tam oda kapısından çıkarken oda kapılarım yakın olduğu için beni alıp zorla banyoya soktu. ‘Benimle inatlaşırsın ha' deyip ilk darbeyi kalbime vurdu. Sürekli boğazıma doğru vuruyordu. Onunla savaşmam gerektiğini düşündüm. Elimle göğsümü tuttum. Çünkü sürekli kalbime vuruyordu. Elimle göğsümü tuttum elim parçalandı. Daha sonra kapıyı kapatmaya uğraştı ama izin vermedim.

Ondan sonra artık son reddeye geldi. Sesimi duyurmaya çalıştım ağzımı kapattı. Tam boğazıma bıçağı dayadı. ‘Ne olur yapma' diye yalvarmaya başladım. Artık burada öleceğim dedim. Mutfağa koşup tezgahtaki bıçaklara yönelince son gücümü toplayıp kapıya koştum. Ayakkabılarımı bile giymeden sokağa kaçtım. Tantunici açıktı oraya girdim. Çocuklar beni hemen arka tarafa götürdüler. Her yerim kan içindeydi. Orada kemeri çıkarıp bacağıma sardılar. ‘Çocuğumu kurtarın başka bir şey istemiyorum' dedim. Onlar sayesinde kurtuldum” diye konuştu.

“Türk adaleti bu kadar aciz mi? Ben kime güveneceğim”

Tutuklu yargılanan eşinin ilk duruşmada tahliye edildiğini söyleyen Öznur Sazlar, bugüne kadar kimseye sesini duyuramadığını aktararak, “Beni ambulansa bindirdiler. Kapısına gelip hala tehdit etti. ‘Beğendin mi, göreceksin sen' deyip tehditline devam etti ve hastaneye götürüldüm. Sabahı savcılığın geç almış olduğu bir karar geldi. Gelmeseydiniz keşke dedim. İş işten geçti, öldükten sonra kıymeti yok dedim. 15 yerimden dikiş atıldı. Elimi kullanamıyorum akciğerlerim söndü. Hakimin vermiş olduğu kararda ne tanık dinledi, ne de bir şey tutuldu. İlk davada tahliye edilmesine çok şaşırdım. Türk adaleti bu kadar aciz mi? Ben kime güveneceğim. Ben evimde banyo yapamıyorum. Hala kan görüyorum. Ben çok iyi dinlenmediğime inanıyorum. Bugüne kadar ne savcılara sesimi duyurabildim ne de polislere. Biz ağır cezada görülmesini isterken tek duruşmada asliyede görülmesine çok şaşkınız” diye konuştu.

“15 yerimden bıçaklandım, illa ölmem mi gerekiyordu?”

Dosyanın ağır cezada görülmesi gerektiğini ve can güvenliğinin olmadığını ifade eden Sazlar, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Adalet bakanlığından yardım istiyoruz. Türkiye'de kadın olmak gerçekten zormuş bunu anladım. Yani 15 yerimden bıçaklandım, illa ölmem mi gerekiyordu? Öldükten sonra mı ağır ceza da görülecek? Koruma istiyorum ben. Korunmak istiyorum. Ona asla güvenmem artık. İlk darbeyi kalbime vurdu zaten. O panikle ben ellerimi göğsüme koydum. Göğsümü koruyayım derken elimden darbe aldım. El kaslarım kesildi. Onunla çok mücadele ettiğim için en çok elim parçalandı. Akciğerime, bacağıma darbe aldım, çene altımda var, kollarımda var. Her yerim dikiş izi içerisinde. Atık budan sonra can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından, Adalet Bakanlığından yardım istiyorum.”

Dava bugün görüldü

Eskişehir 7. Asliye Mahkemesinde görülen 'Kasten Yaralama' davasında tutuklu sanık H.S. ve müşteki Öznur Sazlar hazır bulundu. Görülen duruşmanın sonucunda tutuklu sanık H.S., adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.