Eşini 17 kez ateş ederek öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Beylikdüzü'nde 11 Ekim 2021'de aldatıldığından şüphelenerek eşi Semra Yılmaz'ı 17 kez ateş ederek öldüren Aslan Yılmaz hakim karşısına çıktı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Aslan Yılmaz hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile maktul Semra Yılmaz'ın ailesi ile taraf avukatları da katıldı.

“Eşim, bir iki kez başkasıyla görüştüğünü ancak sevgilisinin olmadığını söyledi”

Duruşmada savunması sorulan sanık Aslan Yılmaz, maktul eşi Semra ile 13 yıldır evli olduğunu söyleyerek, “Eşimle ufak tefek sorunlarım dışında problemlerimiz yoktur. Mahalleden tanıştığım Hüseyin isimli arkadaşım benim çalıştığım iş yerine geldi. Konuşurken eşimin beni aldattığını söyledi ancak o anda buna ilişkin başka detay vermedi. Evime gittim. Eve gittiğimde eşim hızlı bir şekilde içeri gitti, telefonu battaniyenin altına sakladı. Banka hesaplarına bakacağımı söyledim. Eşime ayrıca 'görüştüğün, sevdiğin birisi varsa söyle boşanalım' dedim. Ancak eşim bir iki kez başkasıyla görüştüğünü ancak sevgilisinin olmadığını söyledi” şeklinde konuştu.

“Kayınbabam kızının öyle bir şey yapmayacağını yapmışsa kızının kafasına sıkacağını söyledi”

Eşinin telefonuna baktığını söyleyen sanık Yılmaz, “Eşimin Sevcan isimli kişiye ben geldiğimde ‘Benim öküz geldi' diye mesaj yazdığını gördüm. Ben Sevcan isimli kayıtlı numarayı aradım hoparlörü açtık. Eşim telefondaki şahsa ‘ne yapıyorsun?' dedi. Şahıs ‘iyi aşkım' deyince eşim ağlamaya başladı. Şahıs ‘yakalandın mı' deyince ben de telefonu kırdım. Ben o gün eşimin kardeşini arayarak gelip ablasını almasını ve ondan boşanacağımı söyledim. Ertesi gün kayınbabam beni arayarak ‘oturup konuşalım' dedi. Ben kayınbabamın evine gittim. Kayınbabam kızının öyle bir şey yapmayacağını eğer öyle bir şey yapmışsa kızının kafasına kendisinin sıkacağını söyledi ve ‘sana teminat veriyorum' dedi” ifadelerini kullandı.

“Olaydan dolayı kendimi cezaevinde iki kere asmaya çalıştım”

Sonra eşinin eve döndüğünü söyleyen sanık “Olay günü Semra ile tartıştık. Eşim bana ‘adam olsaydın bana yetseydin' şeklinde konuştu. Daha sonra kendimi karakolda üzerime su dökerlerken buldum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Benim silaha merakım vardı o nedenle yaklaşık 15 aydır ruhsatsız silah bulunduruyordum. Olay bu şekilde meydana gelmiştir. Benim eşimi öldürmek amacım yoktur. Ben bir anlık sinirle hareket ettim. Bu olaydan dolayı kendimi cezaevinde iki kere asmaya çalıştım” dedi.

Maktulün annesi Akbaş: “Sanık bize ‘ha bir kişi ha 3 kişi' dedi”

Sanığın ardından söz verilen maktulün annesi müşteki Fatma Akbaş, “Olay günü biz Şarköy'deydik. Eşim olacakları hissetmiş gibi İstanbul'a gidelim dedi. Bir şeyler aldık gittik. Telefon ettik kızıma ama Aslan çıktı telefona. 'Ben Semra'yı öldürdüm' dedi. Ben ‘ne diyorsun' dedim tekrar ‘ben Semra'yı öldürdüm' dedi. Eve vardığımızda yukarı çıktık. Baktım kızımın ölüsü yerde. Sanık kızımın babasına ve bana silah çekti ‘ha bir kişi ha 3 kişi' dedi” şeklinde konuştu.

Anne beyanı sırasında sanığa bakarak ve ağlayarak, "Sen benim yavrumdan ne istedin? Çocuğumdan boşansaydın. Benim yavrumu öldürmeye hakkı yoktu. Atsaydı dışarı" dedi.

Mahkeme müşteki beyanının ardından eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021'de Beylikdüzü'nde meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, sanık Aslan Yılmaz ile Semra Yılmaz'ın evli oldukları ve olay tarihinde sanığın Semra Yılmaz'ı yaşadıkları evde defalarca kez ateş ederek öldürdüğü belirtilmişti. Olay günü evde olan maktul Semra Yılmaz'ın kuzeni müşteki Nurgül Açgül iddianamede yer verilen ifadesinde olaydan önce sanık Aslan Yılmaz'ın kendisini aradığını söyleyerek “Bana karısının onu aldatıp aldatmadığını sordu ve ‘bildiğin bir şey varsa şimdi anlat, öğrenirsem seni de yakarım bu işin peşini bırakmam' diyerek tehdit etti. Olay tarihinde ise beni evimden aldı ve kendi evine getirdi. Karısının kendisini aldattığını düşündüğünden yüzleştirme yapmak istedi. Sonra tartışma oldu. Bana da tabancanın kabzası ile vurdu ve yaraladı. Sonra Semra'nın yanına koştu ve başlangıçta 2 el ateş etti. Semra yere yıkıldı ben de kaçmak için dışarı çıktım. Arka arkaya silah sesleri duydum” demişti.

İddianamede sanığın maktule 17 kez üst üste ateş etmesi, eylemi canavarca hisle gerçekleştirmesi olarak değerlendirildi. Aslan Yılmaz hakkında ‘eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Sanık Yılmaz hakkında ayrıca ‘silahla tehdit' suçundan 5 yıla, ‘tehdit' suçundan 2 yıla, ‘kasten yaralama' suçundan 1,5 yıla, ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.



Melike İnal

