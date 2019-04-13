Eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ömür boyu hapis

Olay 3 yıl önce Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana geldi. Halil İbrahim Kızılkaya, şiddetli geçimsizlik nedeniyle güvenlik görevlisi olan Neslihan Kızılkaya'dan boşandı. Boşanmadan 1 ay sonra Halil İbrahim Kızılkaya, Neslihan Kızılkaya'nın yaşadığı evin önüne gelerek konuşmak istedi. Konuşma esnasında aralarında çıkan tartışma üzerine Halil İbrahim Kızılkaya ekmek bıçağıyla Neslihan Kızılkaya'ya saldırdı. Halil İbrahim Kızılkaya, bıçakla Neslihan Kızılkaya'nın önce boğazını kesti ardından bıçağı göğsüne sapladı.

Neslihan Kızılkaya olay yerinde hayatını kaybederken Halil İbrahim Kızılkaya, ekmek bıçağıyla kendi boğazını da keserek intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi gördükten sonra taburcu edilen Halil İbrahim Kızılkaya, yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Bölge Adliye Mahkemesinde müebbet hapse çevrilmesi kararı, Yargıtayca onandı.

İtirazlar sonucu, dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesinin kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı için temyiz itirazlarını esastan reddederek, Kızılkaya'ya verilen cezanın onanmasını kararlaştırdı. 4 Nisan 2016'da tutuklanan sanık Halil İbrahim Kızılkaya'nın öldürdüğü eşi Neslihan Kızılkaya'dan dul maaşı almak için SGK'ya yaptığı başvuru da reddedilmişti.

Özge Bozo