İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eşini götürmeye geldi, kayınpederi ve 2 kayınbiraderini yaraladı

Eşini götürmeye geldi, kayınpederi ve 2 kayınbiraderini yaraladı
Eşini götürmeye geldi, kayınpederi ve 2 kayınbiraderini yaraladı

Konya’da evini terk eden eşini almaya giden şahıs, kayınpederi ve 2 kayınbiraderini vurarak yaraladı.

Olay, gece yarısı merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, İ.G. evi terk eden eşini almak için kayınpederinin evine giderek kavga çıkardı. Eve ateş açarak uzaklaşan şahıs, olaydan bir saat sonra olay yerine kardeşleri C.G. ve H.G. tekrar gelerek, kayınpederi Y.U. ile kayınbiraderi S.U. ve H.U.'yu çeşitli yerlerinden vurduktan sonra olay yerinden geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve iki oğlu çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan kardeşlerin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayda kullanılan araç ve silah terk edilmiş olarak bulundu. Yaralı baba ve oğulların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.