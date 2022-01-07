Eşini öldürdü, cezaevine tekerlekli sandalyeyle gitti

Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesinde meydana gelen olayda; 74 yaşındaki Cafer Gülkaya, mutfaktan çıkan eşi Safiye Gülkaya'ya (69) yanında bulundurduğu av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların göğüs kısmına isabet ettiği Safiye Gülkaya kanlar içince yere yığıldı. Acımasız koca Cafer Gülkaya ise durumu oğlu Ferhat Gülkaya'ya söyledi. Haberi alan oğul 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ayakta durmakta zorluk çeken Cafer Gülkaya'yı gözaltına aldı. Durumu öğrenen yaşlı çiftin kızı ve oğulları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamazken, savcının incelemeleri ardından Safiye Gülkaya'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan işlemlerin ardından acımazsız koca, ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. Cani koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak tekerlekli sandalyeyle cezaevine gönderildi.



Eren Elyesa Polat-Atilla Özer

