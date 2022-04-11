Eşini öldüren zanlı sağlık kontrolünden geçirildi

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat İ. (40) ve eşi Elif İ. (35) uyuşturucu suçundan 7 yıl önce cezaevine girdi. Elif İ. 1 yıl önce, kocası ise yaklaşık 3 ay önce cezaevinden tahliye edildi.

Cezaevinden çıktıktan sonra Elif İ. boşanma kararı alıp kız kardeşinin evinde kalmaya başladı. Murat İ. de dün akşam konuşmak üzere eşinin bulunduğu eve geldi. Murat İ. eşiyle yeniden yuva kurmak istediğini söyledi. Ancak Elif İ. bu teklifi kabul etmeyince tartışma çıktı.

Murat İ. eşi Elif İ.'nin kucağında yeğeni olmasına rağmen onu bıçakla ağır yaralayıp kaçtı. Olayın öğrenilmesinin ardından yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Murat İ. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

Elif İ.'nin cenazesi bugün Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadının cenazesi Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi. Teslim olan Murat İ. ise adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Murat İ. burada basın mensuplarının sorusu üzerine eşini öldürdüğüne pişman olduğunu söyledi. Murat İ. sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

