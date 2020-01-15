Eşini silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Alınan bilgilere göre olay, 14 Ocak 2020 günü saat 17.30 sıralarında İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'nde meydana geldi. Sol omuzundan yaralanarak hastaneye başvuran F.C. isimli kadın, hemen tedavi altına alındı. Yapılan ilk görüşmede mağdur kadın kendini yanlışlıkla yaraladığını söyledi. Sonra soruşturma kapsamında olayın detayları belli olmaya başladı. Yaralı kadının eşi E.C. tarafından yaraladığı ortaya çıktı. Şüpheli E.C. isimli şahıs, olay sonrası kullandığı 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 fişekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklanmasına karar verildi.