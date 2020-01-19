Eşini ve annesini öldüren zanlı yakalandı

Olay, saat 18.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, Cemil Topuzlu Caddesi'nde meydana geldi. Öğrenilen bilgiye göre, cezaevinden çıkan Tahsin Yüksekova (38), önce cadde üzerinde çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova'ya daha sonra annesi Zülfiye Yüksekova'ya kurşun yağdırdı. Olay yerinde ağır yaralanan iki kişi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan iki kişi hayatını kaybetti. Ortalığı kana bulayan Tahsin Yüksekova elinde silahla olay yerinden kaçtı. Katil zanlısı, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin geniş çaplı çalışması sonucu gece saatlerinde Ataşehir'de yakalandı.