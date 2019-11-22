Eşini ve babası şehit olan köy korucusu saldırıya uğradı

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yaylakonak Köyünün Çimenke Mezrasında 1988-2001 yıllarında köy koruculuğu yapan Gaffari Altungül, 1994 yılında terör örgütü PKK'nın kendi evine yapmış olduğu silahlı saldırı sonucunda kendisi yaralanmış eşi Sultan Altungül ise o olayda şehit olmuş.

Yaşanılan olaydan 1 yıl sonra 1995 yılında kendisi gibi aynı bölgede köy koruculuğu yapan babası Memet Altungül ise terör örgütü PKK'nın yapmış olduğu silahlı saldırıda şehit oldu. 2001 Yılına kadar köy koruculuğu yapan 57 yaşındaki 7 çocuk babası Gaffari Altungül, daha sonra Adıyaman merkeze yerleşti. Aradan geçen yılların ardından şehit edilen eski köy korucusu Memet Altungül'den Gaffari Altungül ve 9 kişiye Çimenke Mezrasında bulunan 2/B'li arazi kaldı. Toplam 9 kişinin hak sahibi olduğu iddia edilen 8 dönümlük arazi nedeniyle 9 kişi arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Önceki gün bir taziyeye katılmak üzere Yaylakonak Köyü taziye evine giden eski köy korucusu Gaffari Altungül, iddiaya göre 9 kişinin hak sahibi olduğu arazinin tamamına el koymak isteyen üvey kardeşi M.A'ya, “O arazide benim ve birçok kişinin hakkı var. O araziye o şekilde sahiplenemezsin” demesi üzerine taziye evi içerisinde saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığını iddia eden Altungül, babasının şehit olmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kardeşine verdiği tabancanın dipçiğiyle de başına vurulduğunu söyledi.

Altungül, “Eşimi ve babamı terör örgütü PKK'ya 1994- 1995 yıllarında şehit verdim. Babamızdan bizlere kalan 2/B'li 8 dönüm araziye üvey kardeşim M.A., el koydu. O arazide 9 kişinin hakkı olduğunu söylemem üzerine bana taziye evi içerisinde saldırdı. Beni dövüp darp etti. Babamızın şehit olmasından dolayı kendisine ruhsatlı bir tabanca verilmişti ve o tabancanın dipçiğiyle başıma vurdu. Onun darbeleri sonucunda yaralandım hastaneye kaldırıldı. Jandarmaya gerekli ifadelerimi verdim kendisinden sonuna kadar şikayetçiyim. İlgililerinde gerekli işlemleri yapmasını istiyorum” diye konuştu.