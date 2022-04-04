İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eşini ve eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi vurdu

Eşini ve eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi vurdu
Eşini ve eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi vurdu

Sivas’ta bir kişi yarım saat arayla önce eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi ardından da eşini silahla yaraladı.

Eşini ve eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi vurdu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta bugün akşam saatlerinde meydana geldi. E.Ş.(36) isimli şahıs önce Huzur mahallesinde eşi ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü R.B.'yi(28) ayağından silahla yaralayarak olay yerinden ayrıldı. E.Ş. yaklaşık yarım saat sonra bu kez Alibaba Mahallesinde eşi H.Ş.'yi(25) ayağından vurarak yakaladı. E.Ş suç aletiyle birlikte kayıplara karıştı. H.Ş. ve R.B. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Her ikisinin de hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Mert Taha Varol

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.