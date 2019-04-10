Eşini ve kayınvalidesini para ve altınları için öldürmüş

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri 4 katlı bir apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek söz konusu adrese girdi.

Polisin geldiğini gören bir kişi camdan atlayıp kaçarken ekipler evde elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış ağzı ve burnu da koli bandıyla bantlanmış bir kadın buldu. Kadının öldüğünü tespit eden ekipler evdeki incelemelerini genişletti. Eşyaların arasını kontrol eden ekipler parke parçaları, halı ve valiz benzeri eşyalarla üzeri kapatılmış aynı şekilde elleri ayakları domuz bağı ile bağlanmış ve ağzı bantlı bir kadın cesedi daha buldu.

Cesetlerin Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail'e ait olduğunu tespit eden ekipler görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda cinayeti Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad isimli şahsın işlediğini tespit etti. Bu tespitlerin ardından Khaled Jarad, Bursa'da yakalandı. Polis yaptığı çalışmada katil kocanın ise Adana'ya oradan da Suriye'ye kaçacağını belirledi.

Bunun üzerini Bursa polisi Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleriyle iletişime geçti. Adana'da katili aramaya başlayan polis, katilin merkez Seyhan ilçesinin Kocavezir Mahallesi'nde saklandığını ve gece yarısı Suriye'ye kaçacağını saptadı. Bunun üzerine polis eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda katil koca yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 12 bin 400 lira ve kadın alyansı ele geçirildi.

Para ve altın için boğarak öldürdü

Zanlının alınan ilk ifadesinde eşinden ve kayınvalidesinden para istediğini ancak vermediklerini bu nedenle ikisini de boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Bu arada, adli tıp kurumunda kadınlar üzerinde yapılan ön otopsi raporunda da kadınların ikisinde de kesici ve delici, ya da ateşli silah yaralanması olmadığı, kayınvalidenin başının arkasında darp izi olduğu, iki kadının da koli bandı ile boğularak öldürüldüğü saptandı.

Adana'da yakalanan zanlı yapılan işlemlerinin ardından bugün Bursa'ya gönderilecek.

Fatih Keçe - Serhat Dumandağ