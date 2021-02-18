İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eşini ve kendini öldüren doktorun cenazesini arkadaşları aldı

Eşini ve kendini öldüren doktorun cenazesini arkadaşları aldı
Eşini ve kendini öldüren doktorun cenazesini arkadaşları aldı

Antalya’da dün diyetisyen eşini silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren doktorun cenazesi arkadaşları tarafından morgtan alındı.

Dün Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt, eşi Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'u(38) silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti. Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesinin ardından, Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cenazesi de morgtan alındı. Doktor Bozkurt'un cenazesini morgtan 3 arkadaşının aldığı görüldü. Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cenazesi toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla Eskişehir'e götürüldü.

İsa Akar - Gazi Taş
 

İLGİLİ HABER
Doktor eşinin öldürdüğü diyetisyen: &quot;Beni Kaan beyin zekası ve merhameti etkiledi&quot; Doktor eşinin öldürdüğü diyetisyen: "Beni Kaan beyin zekası ve merhameti etkiledi"
İLGİLİ HABER
Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı silahla yaşamın son verdi Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı silahla yaşamın son verdi

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.