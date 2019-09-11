İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eşini ziyarette gittiği cezaevinde yakalandı, kendisi de tutuklandı

Eşini ziyarette gittiği cezaevinde yakalandı, kendisi de tutuklandı
Eşini ziyarette gittiği cezaevinde yakalandı, kendisi de tutuklandı

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında tutuklu bulunan eşini cezaevine ziyarete giden eski öğretmen, aynı suçtan kendisinin de kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıkınca gözaltına alındı ve tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenilen öğretmen E.Y., aynı suçtan tutuklu bulunan eşini cezaevinde ziyarete gitti. Bu sırada yapılan kimlik soruşturmasında yargılandığı mahkemece FETÖ'den 2 yıl 1 ay hapis cezasının olduğu ve cezasının kesinleştiği ortaya çıkan E.Y., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Y., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaeevine gönderildi.

Muhammer Ay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.