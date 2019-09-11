Eşini ziyarette gittiği cezaevinde yakalandı, kendisi de tutuklandı

Olay, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenilen öğretmen E.Y., aynı suçtan tutuklu bulunan eşini cezaevinde ziyarete gitti. Bu sırada yapılan kimlik soruşturmasında yargılandığı mahkemece FETÖ'den 2 yıl 1 ay hapis cezasının olduğu ve cezasının kesinleştiği ortaya çıkan E.Y., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Y., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaeevine gönderildi.

Muhammer Ay

