İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eşinin kaza yaptığını görünce sinir krizi geçirdi

Eşinin kaza yaptığını görünce sinir krizi geçirdi
Eşinin kaza yaptığını görünce sinir krizi geçirdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atan otomobilin bayan sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen bayan sürücünün kocası sinir krizi geçirdi.

Kaza Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak sokakta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 K 9292 plakalı otomobiliyle yokuş aşağı inen Mükerrem E., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 09 K 5207 plakalı otomobile çarpıp takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hareketsiz yatan bayan sürücüyü araçtan çıkardı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mükerrem E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayı haber alıp olay yerine gelen Mükerrem E.'nin kocası sinir krizi geçirip dakikalarca ağladı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ekrem Keser
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.