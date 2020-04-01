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Eşinin ölümüne neden olan Korona virüsü yendi

Eşinin ölümüne neden olan Korona virüsü yendi
Eşinin ölümüne neden olan Korona virüsü yendi

Kocaeli’de Korona virüs nedeni ile kaldırıldıkları hastanede 8 aylık hamile eşini kaybeden ve bebeği son anda kurtarılan vatandaş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın (38), kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan Korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Betül Aydın'ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarıldı. Bebek, kuvöz ile İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Betül Aydın'ın cenazesi ise yapılan işlemlerinin ardından, Kartepe ilçesinde bugün toprağa verildi.

Betül Aydın'ın eşi Recep Aydın'ın ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

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