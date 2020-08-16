Eşinin şikayet ettiği adamın evinde çok sayıda silah bulundu

Alınan bilgiye göre S.E. isimli kadının, dini nikahlı olarak yaşadığı eşi M.U.'nun kendisini tehdit ettiği, hakarette bulunduğu, evinde silah, bıçak bulundurduğunu ihbar etmesi üzerine Saimbeyli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şahsın evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 2 adet seri numarası silinmiş ruhsatsız av tüfeği, 22 adet dolu av tüfeği fişeği, 1 adet mini tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet boş şarjör, 1 adet bıçak ve 1 adet de kelepçe ele geçirildi.

Şahıs hakkında ruhsatsız silah bulundurmak, tehdit, şantaj suçlarından yasal işlem başlatıldı.