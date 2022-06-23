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Eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı adam çatıya çıktı

Eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı adam çatıya çıktı
Eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı adam çatıya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı şahıs, 5 katlı binanın çatısına çıktı. Kendisini atacağını söyleyen vatandaşı Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ikna ederek indirdikten sonra aracına alıp makamına götürdü.

Eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı adam çatıya çıktı - Tıkla İzle

Örnek Mahallesi'nde bulunan Emniyet Ek hizmet binası ve Cumhuriyet Polis Karakolu karşısında bulunan 5 katlı apartmanın çatısına çıkan bir vatandaş kendisini atacağını söylerken, olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler çatıya çıkarak şahsı inmesi konusunda ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de şahsın bulunduğu yerin altına şişme yatak açtı. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, şahsı dinledikten sonra kendisine her konuda yardımcı olacağına dair söz vererek ikna edip aşağıya inmesini sağladı. Karabey D. adlı şahsın koluna girerek apartmandan inen Emniyet Müdürü Oymaağaç, şahsı makam aracına bindirerek Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Makamında Karabey D. ve eşiyle ayrı ayrı görüşen Oymaağaç, Karabey D.'ye bir daha böyle şeylere teşebbüs etmemesi konusunda telkinlerde bulundu.

Karabey D.'nin 2 gün önce eşinin kendisini darp ettiği şikayeti üzerine karakola getirildiği ve geceyi karakolda geçiren Karabey D. hakkında 3 hafta uzaklaştırma kararı verildiği, bunun üzerine çatıya çıktığı öğrenildi.

Arif Kaplan

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