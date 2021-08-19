Eşinin vefatından 4 gün sonra hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Nazime Öztürk, 4 gün önce vefat eden eşinin hasretine dayanamadı. Hayatını kaybeden Nazime Öztürk, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Babasının vefatının ardından annesinin de eşinin hasretine dayanamayarak hayatını kaybetmesi üzerine oğulları Bünyamin Öztürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise görenleri duygulandırdı.

4 gün arayla anne ve babasını kaybeden oğul Öztürk'ün “Saçının ağına garasına gurban olam ay anam, gönlünün hazin yarasına gurban olam ay anam, sen menim özümdün, sen menim gözümdün, ceylan gözlerine gurban olam men ay anam. Eşinin hasretine bir hafta bile dayanamadı cennet kokulu anam. O da Rahmet-i Rahman'a gitti. Allah rahmet eylesin. Mekanın Cennet olsun” yazılı paylaşımını görenlerin ise yüreği burkuldu.

“Son namaz olacak”

Annesinin, eşinin hasretine dayanamadığını ifade eden acılı oğul Bünyamin Öztürk, “Bu hayırlı mübarek günde 4 gün sonra annemi de Hakkın rahmetine uğurladık. Takdir-i ilahi. Babam geçtiğimiz Cuma günü vefat etti. 4 gün sonrasında da eşinin hasretine dayanamayan annem vefat etti. Rahmetli babamı her Cuma günü namaza getirirdim. Geçtiğimiz Cuma günü babam rahatsız olduğu için sıcaklar dolayısıyla da baba bu hafta Cuma'ya gitme dedim. Babam da ‘yok oğlum, Allah nasip ederse bu benim kılacağım son cuma namazı olacak. Allah senden razı olsun beni her Cuma götürüyorsun, bu Cuma da götür, son Cuma namazım olacak' dedi. Takdiri ilahi, sonrasında babamı kaybettik. Annem de eşinin hasretine bir hafta bile dayanamadı, 4 gün sonrasında da annem vefat etti. Mekanları cennet olsun. Allah bütün Müslümanları, Peygamber Efendimize komşu eylesin" diyerek 4 gün içinde yaşadığı bu iki acıda kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Eşinin vefatının ardından hayatını kaybeden Nazime Öztürk, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Evliya Çelebi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nazime Öztürk, Tellidede Mezarlığı'na defnedildi.

Uğur Eser - Murat Uçkaç

