Eşiyle tartışan adam kaldığı daireyi ateşe verdi, dumandan kendisi etkilendi

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi, Ebu İshak Mahallesi, Deveci Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre eşiyle bir süredir anlaşmazlık yaşayan B.G., birlikte yaşadıkları evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle eşini evden çıkartan B.G. kaldıkları daireyi ateşe verdi.

Korkulu anlar yaşayan apartman sakinleri binayı boşaltırken, durum 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına kısa sürede müdahale edip kontrol altına aldı. Binada dumandan etkilenen B.G. itfaiye ekiplerince tahliye edilip sağlık görevlilerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan B.G. Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen şüpheli koca yapılan kontrollerin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ahmet Burak Öztürk



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