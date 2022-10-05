Eşiyle tartışınca denize atlayıp intihar etmek istedi

Olay, Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu Sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, araç içinde oturan M.K isimli kadın ile eşi arasında tartışma çıktı. Araçtan inen çift arasındaki tartışma büyüdü. Bunun üzerine M.K., balıkçı iskelesine giderek kendini denize atacağını söyledi. Olayı gören sahildeki özel güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mert Gürenç

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