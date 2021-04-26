Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı

Olay, dün gece Modern Evler Mahallesi 3122 Sokakta'ki bir sitenin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Eyüp Ü., bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Melek Ü. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinir krizi geçiren Eyüp Ü., kendini bıçakla sağ bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Eyüp Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Melek Ü. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis dairede detaylı inceleme yaptı.

Ali Serkan Aygün - Muhammed Enes Yapalıkan

