İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eşiyle tartışıp rastgele ateş açtı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Eşiyle tartışıp rastgele ateş açtı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Eşiyle tartışıp rastgele ateş açtı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişinin ayrıldığı eşi ile telefonla tartışıp pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Havaya ateş açan maganda, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Salihli'nin Şehitler Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eski eşi ile telefonda tartışan H.G. (36), olay yerine gelerek tüfekle rastgele havaya ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, sokakta bulunan K.D. (13), Suriye uyruklu N.M. (10) ve M.A.C'ye (39) isabet etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Behzat Akcan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.