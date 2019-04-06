Eşiyle tartıştı, çatıya çıktı

Olay saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Tahıl Pazarı Mahallesi 474. Sokak üzerindeki inşaat halindeki 8 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatısında bir kişinin ayaklarını sarkıttığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Çatıya çıkan polis 26 yaşındaki F.İ'yi ikna etmeye çalıştı. F.İ'nin bir süre önce tartıştığı eşinin evi terk etmesi üzerine bunalıma girdiği ve bu nedenle çatıya çıktığı öğrenildi. Polis, eşiyle telefonla görüştürdüğü F.İ'yi ikna etmeyi başardı. Çatıdan alınan F.İ, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İsa Akar - Mustafa Bürge

