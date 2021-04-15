Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, kalp ameliyatı geçirdi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Sözcüsü Devin O'Malley yaptığı açıklamada, daha önce "asemptomatik" bir kalp rahatsızlığı olduğu tespit edilen 61 yaşındaki Pence'in, son 2 haftadır düşük kalp ritmi ile ilişkili semptomlar yaşaması nedeniyle ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Inova Fairfax tıp merkezinde ameliyata alındığını ifade etti. Ameliyatın başarılı bir şekilde sonuçlandığını ve Pence'e kalp pili takıldığını ifade eden O'Malley, "Rutin ameliyat başarıyla sonuçlandı ve Pence'in önümüzdeki günlerde tamamen iyileşmesi ve normal aktivitelerine dönmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ameliyata katılan doktorlara minnettarlığını da ifade eden O'Malley, "Inova Kalp ve Damar Enstitüsü'ndeki seçkin doktorların, hemşirelerin ve personelin hızlı profesyonelliği ve bakımı için minnettarım" dedi.

Öte yandan Pence, ABD'de 2016 yılı Başkanlık seçimlerinde ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı olarak gösterildiğinde ABD'nin Indiana eyaletinin eski valisi, Pence'in altta yatan bir kalp rahatsızlığının işareti olabilecek bir durum olan asemptomatik sol dal bloğu teşhisi de dahil olmak üzere tıbbi geçmişini açıklamıştı.