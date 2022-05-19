Eski ABD Başkanı Bush'tan 'Irak' gafı

Irak'ın 2003'te işgal edildiği dönemde ABD Başkanı olan George W. Bush, Dallas'ta katıldığı bir etkinlikte Rusya'nın siyasi sistemini eleştirirken yaptığı gafla kısa sürede gündem oldu. Bush konuşmasının bir bölümünde, "Bunların sonucu Rusya'da denge ve kontrolün kalmaması ve bir adamın Irak'ı tamamen gayrimeşru ve acımasız şekilde işgal kararı alması oldu" ifadesini kullandı. Ukrayna yerine Irak diyen Bush hemen hatasını fark ederek, "Yani Ukrayna'yı" dedi. Salonda sessizlik olurken, Bush "Irak'ı da... Her neyse" deyince gülüşmeler duyuldu. Bush'un sözleri sosyal medyada da hızla yayıldı ve yalnızca Twitter'da 3 milyondan fazla görüntüleme aldı.

2003'te Bush'un başkan olduğu dönemde ABD, kitle imha silahları olduğunu iddia ederek Irak'ı işgal etmişti. Uzun süren çatışmalarda yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de evini terk etmek zorunda kalmıştı.