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Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti
Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı George H.W. Bush, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. Başkanı George H.W. Bush, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefat haberini duyuran aile sözcüsü Jim McGrath, Bush'un öldüğünü onaylayarak cenaze töreni hakkındaki bilgilerin en kısa zamanda paylaşacağını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. Devlet Başkanı George H. W. Bush, Mayıs ayında düşük tansiyon sebebi ile ABD'nin Main eyaletindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Bush, 1989-1993 yılları arasında başkanlık yaptı. George H.W. Bush'un sonrası Bill Clinton başkan olmuştu. 20 Ocak 2001'de ise bu kez Bush'un oğlu George W. Bush ise ABD'nin 43. başkanı olarak seçilmişti.  

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