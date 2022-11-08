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Eski ABD Başkanı Trump: '15 Kasım'da büyük bir duyuru yapacağım'

Eski ABD Başkanı Trump: '15 Kasım'da büyük bir duyuru yapacağım'
Eski ABD Başkanı Trump: '15 Kasım'da büyük bir duyuru yapacağım'

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletindeki mitingde yaptığı konuşmada, 15 Kasım’da büyük bir duyuru yapacağını belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde bugün yapılacak ara seçimler öncesi Cumhuriyetçi adaylar için Ohio'da düzenlenen son mitingde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, “İki yıl önce büyük bir ulustuk ve yine büyük bir ulus olacağız. Çok önemli, hatta kritik bir seçimi gölgelememek için 15 Kasım Salı günü Palm Beach'teki Mar-a-Lago'da çok büyük bir duyuru yapacağım” dedi. Trump, “Bu yıl, Temsilciler Meclisini geri alacağımız yıl. Senato'yu geri alacağız. En önemlisi 2024'te muhteşem Beyaz Saray'ımızı geri alacağız” diye konuştu.

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