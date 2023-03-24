Eski ABD Başkanı Trump: "Suçlanmam potansiyel ölüm ve yıkım ile sonuçlanır"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a ilişkileri konusunda "sus payı" ödediği ve ödemenin kampanya kaynaklarından usulsüz şekilde yapıldığı gerekçesiyle New York savcıları tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yaptı. Keskin ifadelerle hiçbir suç işlemediğini bir kez daha belirten Trump, "Ne tür bir insan, herkesin hiçbir suç işlemediğini bildiği halde, ABD başkanlık seçimleri tarihindeki tüm başkanlardan daha fazla oy alan ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık seçimlerinde açık ara önde gelen adayı olan eski ABD Başkanını bu şekilde suçlayabilir? Ayrıca böylesine asılsız bir suçlamanın oluşturabileceği potansiyel ölüm ve yıkımın ülkemiz için bir felaket olabileceği bilinmiyor mu? Kim neden böyle bir şey yapar? Yalnızca, ABD'den gerçekten nefret eden yozlaşmış bir psikopat" ifadelerini kullandı.

Soruşturmayı ele alacak büyük jürinin toplantısı iptal edilmişti

New York savcıları tarafından başlatılan soruşturma için bir araya gelecek olan büyük jürinin, dün yapması planlanan toplantı iptal olmuştu. Toplantıda Trump hakkında iddianame hazırlanması konusunda karar alınması bekleniyordu. Jürinin, ne zaman yeniden toplanacağı henüz bilinmiyor.

Jürinin iddianame hazırlanması yönünde karar alması halinde Trump'ın gözaltına alınması ve sorguya getirilmesi bekleniyor. Trump'ın gözaltına alınması halinde söz konusu dava, ABD tarihinde ilk kez eski ya da görevdeki bir ABD Başkanı'nın gözaltına alındığı bir dava olarak kayda geçecek.

Trump, ödemeyi seçim kampanyası kaynaklarından yapmış

Trump'ın ilişkileri konusunda sessiz kalması için 2016 yılında Daniels'e seçim kampanyası kaynaklarından 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığı iddia edildi. Ancak Daniels anlaşmanın Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle geçersiz olduğunu savundu. Trump, Daniels'ın iddialarını yalanlarken, kendisine 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğruladı.

Savcılar, ödemeyi resmi kayıtlarda sahtecilik olarak yorumluyor

Trump ve Daniels arasında ödemenin yasadışı değil ancak Trump'ın Cohen'e yaptığı ödeme yasal ücretler olarak kayda geçirilmiş ve savcılar bunun resmi kayıtlarda sahtecilik olarak yorumlanabileceğini ve bir suç teşkil edebileceğini savunuyor. Hakkındaki herhangi suç iddiasını reddeden Trump yaptığı bir açıklamada, Manhattan Bölge Savcısı'nın kendisini soruşturmayla ilgili tutuklayacağını söylemiş, destekçilerine protesto çağrısında bulunmuştu.

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