Eski AP milletvekili Panzeri'nin, Tarabella'ya 120 bin euro verdiği iddia edildi

Basın tarafından Qatargate olarak adlandırılan Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Belçika makamları tarafından 9 Aralık 2022'de başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan eski Yunan milletvekili Eva Kaili de dahil gözaltına alınan 4 kişi arasında bulunan İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri'nin "itirafçı" olmayı kabul etmesinin ardından açıklamalarına başladığı iddia edildi. Belçika Federal Savcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Panzeri'nin itiraflarına eriştiği iddia edilen Belçika merkezli L'Echo Gazetesi, Panzeri'nin İtalyan asıllı Belçikalı AP milletvekili Marc Tarabella'ya nakit olarak 120 ila 140 bin euro para verdiğini söylediğini yazdı.

AP sosyalist grubu ‘çekilmesini' istedi

AP Sosyalist Grubu Başkanı İratxe Garcia Perez'in, Tarabella'dan ve Cozzolino'dan istifa ederek gruptan çekilmesini talep ettiği belirtildi. Her iki AP üyesinin de istifa etmemesi halinde grup içi prosedürlerin işletilerek vekillerin ihraç edileceği öğrenildi.

İtirafların cuma başlayacağı söylenmişti

Panzeri'nin avukatı Laurent Kennes, müvekkilinin yaptığı anlaşma kapsamında alacağı ceza indiriminin kesinleşmesi ile "yargıyla iş birliği yapan kişi" statüsü kazandığını belirtmişti. Panzeri'nin her şeyi açıklayacağını söyleyen Kennes, ifade alınmaya cuma günü başlanacağını belirtmişti.

Ne olmuştu?

Belçika'da 9 Aralık'ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel'de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar'ın AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan eski Yunan milletvekili Eva Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Polis tarafından yapılan baskınlarda 1,5 milyon euro ele geçirilmişti. AP'nin 8 yıldır üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden alınmıştı. Kaili ayrıca AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan'ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Partisi'nden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili'ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz sene aralık ayında Belçika'nın devlet güvenlik teşkilatı VSSE'nin diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yardımıyla bir yılı aşkın süredir yolsuzluk iddialarına yönelik bir soruşturma üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Mustafa Ulusoy



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