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Eski bakan AP'den aldığı parayı partisi için kullanmış

Eski bakan AP'den aldığı parayı partisi için kullanmış
Eski bakan AP'den aldığı parayı partisi için kullanmış

Fransa’da 2017 yılında Adalet Bakanlığı yapan Demokrat Hareket Partisi (MoDem) Başkanı François Bayrou’nun, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) milletvekili olarak görev yaptığı sürede AP’den aldığı para ile partisinin çalışanlarının maaşlarını ödediği ileri sürüldü.

Fransa'da daha önce Eğitim Bakanı olarak görev yapmış, birçok kez AP'ye Milletvekili olarak seçilmiş, 2017 yılında da kısa bir süre Adalet Bakanı olarak görev yapmış Demokrat Hareket Partisi (MoDem) Başkanı François Bayrou Yolsuzlukla Mücadele ve Mali Suçlar Merkez Ofisi (OCLCİFF) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Bayrou'nun Avrupa Parlamentosu'nda (AP) milletvekili olarak görev yaptığı sürede AP'den aldığı para ile kendi partisinde çalıştırdığı danışmanların ücretini ödemekle suçlandığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında 2 bin 300 belgenin toplandığı ve 2009 ile 2014 yılları arası çalıştırılan en az 1 danışmanın AP işleri için değil, parti merkezi için çalıştığı açıklandı.

Öte yandan daha önce aynı suçtan yargılanıp AP'ye maaşları geri ödemek zorunda bırakılan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, daha önce bu illegal uygulamanın tüm partilerce yapıldığını dile getirmişti.

Özlem Kaplan

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