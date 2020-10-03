Eski Bakan Zeki Ergezen için TBMM'de Devlet Töreni düzenlendi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını 71 yaşında kaybeden AK Parti kurucularından ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen için TBMM'de Devlet Töreni gerçekleştirildi.

Covid-19 salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen törene Ergezen Ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, TBMM eski Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Eski Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, eski İçişleri Bakanı Selami Altınok, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TPB Başkanı Nevzat Pakdil, KDK Başkanı Şeref Malkoç ve çok sayıda milletvekili ile devlet erkanı katıldı.

Öğle namazını müteakiben Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılınmasının ardından Ergezen'in naaşı memleketi Bitlis ili Ahlat ilçesinde toprağa verilecek.

Zeki Ergezen kimdir?

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 Aralık 1949'da dünyaya gelen Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ergezen, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeleri arasında yer aldı.

TBMM'de 19, 20, 21 ve 22'nci dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20'nci dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine seçildi. Zeki Ergezen, 58'inci ve 59'uncu hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Ergezen ayrıca, 23'üncü Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Emin Kuvat - Nurullah Geylani