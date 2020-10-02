Eski bakan Zeki Ergezen vefat etti

AK Parti kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 71 yaşında vefat etti.

Kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ergezen için yarın 3 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de TBMM'de Devlet Töreni düzenlenecek.

Öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılınmasının ardından Ergezen'in cenazesi memleketi Bitlis Ahlat'ta toprağa verilecek.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 Aralık 1949'da dünyaya gelen Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ergezen, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeleri arasında yer aldı.

TBMM'de 19, 20, 21 ve 22'nci dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20'nci dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine seçildi. Zeki Ergezen, 58'inci ve 59'uncu hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Ergezen ayrıca, 23'üncü Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu

Emin Kuvat

