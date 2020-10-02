İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski bakan Zeki Ergezen vefat etti

Eski bakan Zeki Ergezen vefat etti
Eski bakan Zeki Ergezen vefat etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kurucularından ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat etti.

Eski bakan Zeki Ergezen vefat etti - Tıkla İzle

AK Parti kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 71 yaşında vefat etti.

Kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ergezen için yarın 3 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de TBMM'de Devlet Töreni düzenlenecek.
Öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılınmasının ardından Ergezen'in cenazesi memleketi Bitlis Ahlat'ta toprağa verilecek.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 Aralık 1949'da dünyaya gelen Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ergezen, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeleri arasında yer aldı.
TBMM'de 19, 20, 21 ve 22'nci dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20'nci dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine seçildi. Zeki Ergezen, 58'inci ve 59'uncu hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Ergezen ayrıca, 23'üncü Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu

Emin Kuvat
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.