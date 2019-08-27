Eski Başbakan Binali Yıldırım Tatvan'ı ziyaret etti

Dün Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile birlikte kente gelen Binali Yıldırım, Bitlis'teki programlarına devam ediyor. İl merkezindeki programlarının ardından bu gün öğle saatlerinde Tatvan ilçesine gelen Yıldırım, programı kapsamında çeşitli ziyaret, gezi ve incelemelerde bulundu. Tatvan programı kapsamında ilk olarak kendisinin sürdüğü arabayla Türkiye'nin en büyük ve dünyanın ise ikinci büyük krater gölüne çıkan Binali Yıldırım, Nemrut Dağı ve Krater Gölü'nü gezdi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ak Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, STK temsilcileri ve partililerin eşlik ettiği Binali Yıldırım, yetkililerden Nemrut Dağı ve Krater Gölü ile ilgili bilgi aldı. Nemrut Krater Gölü ziyaretini tamamlayan Binali Yıldırım, daha sonra ise beraberindekiler ile birlikte Tatvan ilçe merkezine gelerek, Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada İskelede bulunan Türkiye'nin en büyük feribotlarıyla ilgili bilgi alan Yıldırım, daha sonra iskelede hazır bulunan tekne ile Tatvan sahil şeridinde incelemelerde bulundu. Van Gölü üzerinde yaklaşık 2 saat süren tekne gezisi ile birlikte ilçedeki programını tamamlayan Binali Yıldırım, Muş havaalanına gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

Öte yandan, Türkiye'nin son Başbakanı, TBMM eski Başkanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ilçe ziyareti sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da sık sık fotoğraf çektirdi.

Hakan Okay



