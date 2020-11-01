Eski Başbakan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, geçtiğimiz Cuma günü Şişli'de tedavi gördüğü özel bir hastanede akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Mesut Yılmaz için Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yılmaz'ın Türk Bayrağına sarılı naaşı polislerin omuzlarında camiye getirilerek musalla taşına konulurken, polisler naaşın başında saygı nöbeti tuttu.

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, iş adamları Abdurrahim Albayrak, Mehmet Cengiz, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Öğle namazı öncesinde kılınan cenaze namazından sonra helallik alındı ve dualar edildi. Ardından Yılmaz'ın Türk Bayrağına sarılı naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Yılmaz, Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'na, oğlu Yavuz Yılmaz'ın yanına defnedildi.

Öte yandan, cenaze töreninde korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına özen gösterilirken, sık sık ‘sosyal mesafeye uyulması gerektiği' konusunda uyarılar yapıldı.

Gamze Erdemir - Cem Güney Kılıç

